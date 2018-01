Pubblicità sessista

Oscurato cartellone sessista, ecco perché

Una ragazza in bikini, intenta a strofinare sul proprio corpo olio per motori...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2018 - 13:25:09 Letto 358 volte

Una ragazza in bikini, intenta a strofinare sul proprio corpo olio per motori: è questa l'immagine che campeggia da qualche giorno su un cartellone pubblicitario di una ditta che produce oli e lubrificanti, a Palermo. Tutto questo fino a ieri, quando alcune studentesse hanno deciso di coprire quell’immagine con un messaggio dimostrativo: “Questa è violenza sulle donne!”. A compiere il blitz slle prime luci del mattino, le studentesse che hanno affisso sui cartelloni in via Crispi un chiaro messaggio: è una azione dimostrativa contro l’uso, a scopo pubblicitario, del corpo femminile.

Anche il comune di Palermo oscura la pubblicità della ditta "Challois" perché considerata sessista: "L'Osservatorio sulla pubblicità, costituito all'interno del servizio del Suap - si legge in una nota - sta provvedendo, su disposizione dell'assessore Sergio Marino, ad oscurare, tutti i manifesti". Il comune sottolinea di avere segnalato nei giorni scorsi "e intimato, senza alcun riscontro, alla società Alessi la copertura della pubblicità sessista della ditta “Challois”, che utilizza il corpo femminile per attirare l'attenzione dei consumatori e che contrasta con quanto previsto dal regolamento comunale su pubblicità e pubbliche affissioni”. Il comune ha invitato anche i cittadini a segnalare eventuali altri casi di pubblicità che utilizzano messaggi sessisti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!