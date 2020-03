coronavirus

Ospedale di Partinico, arrivano i primi ricoverati covid19

Saranno ricoverati nelle prossime ore a Partinico i primi due pazienti affetti da coronavirus.

Sono i primi ricoveri dopo la decisione dell’Asp 6 di adibire esclusivamente al trattamento di pazienti positivi uno dei più grandi presidi ospedalieri della provincia di Palermo

Saranno ricoverati nelle prossime ore a Partinico i primi due pazienti affetti da coronavirus. Si tratta di due persone che non verserebbero in gravi condizioni e che sono state trasferite dall’ospedale “Cervello” di Palermo per far spazio ad altri pazienti in attesa di un posto letto. I due saranno ricoverati al quinto piano dell’ospedale “Civico” partinicese, già pronto per ospitare i degenti positivi da tenere sotto osservazione.

Dopo le proteste dei giorni scorsi di medici e infermieri, che hanno scioperato poiché non avrebbero a disposizione un numero sufficiente di dispositivi di protezione e la formazione necessaria per trattare in sicurezza i pazienti affetti da Covid-19, l’Asp palermitana ha comunque deciso di procedere con i primi ricoveri all’interno dell’ospedale di Partinico.

