Ospedali, due nuove aggressioni a dipendenti

Due nuove aggressioni a medici in servizio in ospedale.

14/06/2019

Due nuove aggressioni a medici in servizio in ospedale. La prima al pronto soccorso dell'ospedale Cimino di Termini Imerese. Ieri pomeriggio un paziente dopo il triage si è scagliato verbalmente contro la dottoressa in servizio e poi ha lanciato la barella contro un muro. Momenti molto tesi che hanno visto prima l'intervento del vigilante della Mondialpol in servizio al nosocomio e poi gli agenti di polizia intervenuti per riportare la calma.

Inoltre la scorsa notte due medici e un infermiere dell'ospedale Civico di Palermo sono stati aggrediti dai parenti di una donna che si trovava al pronto soccorso. Anche in questo caso è intervenuta la polizia.

La direzione dell'ospedale Civico presenterà denuncia contro gli aggressori a tutela dei medici e dell'azienda.

