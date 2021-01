Pace nel mondo, Papa Francesco: ''Via le armi nucleari, l'umanità ha tanto bisogno''

armi nucleari

Pace nel mondo, Papa Francesco: ''Via le armi nucleari, l'umanitÓ ha tanto bisogno''

Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale ricordando che ''dopodomani, venerdý 22 gennaio, entrerÓ in vigore il trattato per la proibizione delle armi nucleari''.

20/01/2021

"Incoraggio vivamente tutti gli Stati e tutte le persone a lavorare con determinazione per promuovere le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucleari contribuendo all'avanzamento della pace e della cooperazione multilaterale di cui oggi l'umanità ha tanto bisogno". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale ricordando che "dopodomani, venerdì 22 gennaio, entrerà in vigore il trattato per la proibizione delle armi nucleari".

"In questo tempo di gravi disagi è ancora più necessaria la preghiera perché l'unità prevalga sui conflitti. È urgente accantonare i particolarismi per favorire il bene comune, e per questo è fondamentale il nostro buon esempio: è essenziale che i cristiani proseguano il cammino verso l'unità piena, visibile".

Il Pontefice ha definito uno "scandalo" le divisioni tra le diverse confessioni cristiane.

Fonte: Ansa

