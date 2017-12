correggio

Un uomo, originario di Palermo è stato trovato in gravi condizioni a terra davanti la sua abitazione di Correggio. Si tratta di un 33enne palermitano che abita nel comune reggiano. Il 33enne è in stato di incoscienza.

A trovarlo, intorno alle 2 della notte scorsa, in via Malaguzzi, è stata una pattuglia della Guardia di Finanza. Era a terra davanti casa e perdeva sangue da un orecchio. Un’ambulanza l’ha condotto all’Ospedale di Reggio Emilia dove adesso è ricoverato in prognosi riservata a causa di un’importante frattura alle ossa del cranio. Da una prima ispezione non ci sono indizi che lascino pensare a un’aggressione.

Indagano i carabinieri e la procura reggiana.

