Palermo, 147 anni di carcere per i boss della droga

Condanne pesanti per i sedici narcotrafficanti che importavano cocaina pura al 90 per cento dal Sudamerica.

13/02/2019

Condanne pesanti per i sedici narcotrafficanti che importavano dal Sudamerica decine di chili di cocaina pura al 90 per cento, la droga veniva spedita nei porti siciliani e calabresi per poi essere tagliata e immessa su mercato.

Il gup di Palermo Marcella Ferrara ha inflitto complessivamente 147 anni e 4 mesi di carcere per i componenti dell’associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga.

I sedici che hanno scelto il rito abbreviato fanno parte del gruppo dei 19 arrestati nel settembre di due anni fa nell’ambito dell’operazione Meltemi della squadra mobile di Palermo e dei finanzieri del Gico. Un blitz arrivato dopo tre anni di indagini coordinate dal sostituto procuratore Maurizio Agnello (oggi aggiunto della procura di Trapani) e dell’aggiunto Salvatore De Luca.

Dovrà scontare la condanna più lunga Alessandro Bono a cui sono stati inflitti 20 anni di reclusione, Salvatore Faraci è stato condannato a 16 anni, Giuseppe Mannino a 14 anni, Francesco Tarantino a 14 anni, Rocco Morabito a 12 anni, Pietro Balsamo a 12 anni, Giovanni Sergio a 8 anni, Bennj Purpura a 6 anni e 8 mesi, Fabio Chianchiano a 12 anni, Susanna Godino a 4 anni, John Jarlin Rosero Murillo a 6 anni, Antonino Vaccarella a 8 anni, Ernesto Anastasio a 6 anni, Carmelo Cutrì a 6 anni, Davide Di Stefano e Salvatore Calderone ad 1 anno e 4 mesi.

