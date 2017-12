incidenti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/12/2017 - 10:22:27 Letto 414 volte

PALERMO. Sembra non finire la lunga scia di incidenti stradali, infatti, nel giro di poche ore due pedoni investiti in corso Alberto Amedeo e in via Pitrè e due scontri, di cui uno in via Messina Marine e uno in via Trabucco.

Il primo incidente investiti in corso Alberto Amedeo dove una ragazza che si trovava insieme al fidanzato è stata investita da un’auto che poi è fuggita. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Civico.

Il secondo pedone è stato investito nei pressi in via Pitrè, anche in questo caso la vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata al Civico.

In via Messina Marine scontro tra due auto che sono rimaste in mezzo alla carreggiata distrutte.

Proprio come le due vetture che si sono scontrate in via Trabucco lungo il raccordo autostradale. I due feriti sono finiti all’ospedale Villa Sofia. Non si conoscono le condizioni.

Indaga la polizia municipale per determinare le cause e le responsabilità.

