Palermo, 80enne si ritrova con il conto corrente prosciugato, fermato il collaboratore domestico

PALERMO. I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria A.C.R.N., 37enne dello Sri Lanka, residente a Palermo, resosi responsabile dei reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito.

I Carabinieri hanno accertato che, il giovane, tra fine settembre e metà dicembre, periodo in cui ha svolto l’attività lavorativa presso l’abitazione di un’ ultra 80enne, nella qualità di collaboratore domestico, si è appropriato del bancomat della predetta ed aveva effettuato diversi prelievi non autorizzati per un totale di € 18.400 prosciugando così il conto della donna.

