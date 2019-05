scippo

Palermo, 83enne scippato in strada: due arresti

Due palermitani si erano resi responsabili dello scippo di un borsello ai danni di un 83enne.

È successo ieri pomeriggio in viale delle Alpi, quando i Carabinieri della Stazione Resuttana Colli hanno tratto in arresto con l’accusa di furto con strappo i palermitani, Vaccaro Paolo classe 1975 e Trifirò Carmelo classe 1982.

I due pochi minuti prima si erano resi responsabili dello scippo di un borsello ai danni di un 83enne. I Carabinieri della Stazione allertati dal 112 e supportati dagli equipaggi di alcune “gazzelle” del Nucleo Radiomobile di Palermo, hanno rintracciato e fermato i due ad una fermata dell’autobus poco distante dal luogo dell’aggressione.

Il borsello contenete 40 € ed alcuni effetti personali è stato recuperato e restituito all’anziano, che tra le lacrime ha ringraziato gli uomini dell’Arma per il tempestivo intervento e soprattutto per essere tornato in possesso dei suoi oggetti, tra cui le chiavi di casa ed i documenti personali.

Gli arrestati sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo tenutosi questa mattina presso il Tribunale di Palermo. A seguito della convalida degli arresti i due sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

