incendio

Palermo, a fuoco saracinesca di un'attività in via Castellana. Forse intimidazione

Anno nuovo abitudini vecchie a Palermo, o almeno così sembra. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un principio di incendio...

02/01/2018

Anno nuovo abitudini vecchie a Palermo, o almeno così sembra. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un principio di incendio in una sanitaria che si trova in via Castellana.

A quanto pare qualcuno ha lasciato davanti alla saracinesca del negozio un involucro dandogli fuoco. I titolari al momento dell’apertura hanno dato l’allarme ai vigili del fuoco e alla polizia.

Le volanti hanno raccolto la denuncia della titolare e stanno cercando attraverso le immagini dei vari sistemi di videosorveglianza di risalire a chi ha dato fuoco alla saracinesca dell’attività commerciale.

Al momento non si esclude nessuna pista.

