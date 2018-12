incendio

Palermo, a fuoco una cabina Telecom

Paura questa mattina, una cabina della Telecom Ŕ andata a fuoco.

Pubblicata il: 24/12/2018

Paura questa mattina per i residenti di via Ben Giobar all'incrocio con via Messina Marine al civico 373 a Palermo. Una cabina della Telecom è andata a fuoco.

Da via Messina Marine stava passando una volante della polizia di stato e i residenti hanno attirato l'attenzione. Gli agenti hanno immediatamente allertato la sala operativa dei vigili del fuco del comando provinciale di Palermo che ha inviato una squadra sul posto. L'incendio è stato quindi subito domato.

È stata inoltre allertata la Telecom che ha inviato una squadra di operai per constatare i danni creati dal fuoco. Da una prima ricostruzione sembra che possa essersi trattato di un incendio doloso. I funzionari dei vigili del fuoco stanno accertando cosa possa essere accaduto.

