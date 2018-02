Politica siciliana

Palermo, a Palazzo d'Orleans Musumeci riceve CGA Sicilia

Tra i tanti temi discussi, il possibile trasferimento del Consiglio di giustizia amministrativa in un'altra sede che sia più funzionale per le attività dei magistrati

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2018 - 11:18:25 Letto 381 volte

Diversi sono stati i temi affrontati nel corso di un cordiale incontro della durata di circa un’ora, tenutosi a Palazzo d’Orleans tra il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, Rosanna De Nictolis (presenti anche presenti anche il presidente aggiunto del Cga, Ermanno De Francisco, e il consigliere della Sezione consultiva, Antonino Lo Presti): in particolare, si è discusso del trasferimento del Consiglio di giustizia amministrativa in un'altra sede, che sia più funzionale per le attività dei magistrati e della possibilità - con l'obiettivo di snellire la trattazione dei vari procedimenti - che i componenti designati dalla Regione nella sezione consultiva possano far parte dei collegi in sede giurisdizionale.

I vertici del Consiglio di giustizia amministrativa hanno manifestato al presidente Musumeci la disponibilità a collaborare con l'esecutivo, nel rispetto reciproco dei ruoli, nella fase di predisposizione di particolari disegni di legge ritenuti prioritari dal governo e di testi unici nelle materie di competenza esclusiva o concorrente della Regione. Al termine dell’incontro - in cui, sempre nel settore legislativo è emersa la possibilità che il Cga dia un supporto tecnico-giuridico alla Regione per un'attività di editing dei disegni di legge durante l'iter di approvazione degli stessi - il Presidente Musumeci esprime piena soddisfazione per l’intesa raggiunta: “Ho apprezzato molto - afferma il presidente della Regione Siciliana - la grande disponibilità alla collaborazione con il governo, manifestata dalla presidente De Nictolis. Sono convinto che questa sinergia tra istituzioni possa servire a migliorare il livello qualitativo della nostra legislazione e quindi con ricadute positive per tutti i cittadini siciliani".

