Palermo, abbandonano rifiuti ingombranti in via Li Bassi, denunciati due operai

Stavano abbandonando tre carcasse di frigoriferi sul suolo pubblico, appena scaricati da una motoape, quando sono stati sorpresi in flagranza da una pattuglia civetta della Polizia Municipale.

Pubblicata il: 18/01/2019

Stavano abbandonando tre carcasse di frigoriferi sul suolo pubblico, appena scaricati da una motoape, quando sono stati sorpresi in flagranza da una pattuglia civetta della Polizia Municipale impegnata nell'ambito dei servizi per il contrasto al conferimento irregolare dei rifiuti, predisposti dal Comandante Gabriele Marchese.

È accaduto in via Li Bassi, dove due uomini a bordo di una motoape, giunti all’incrocio con via Lucchini, si sono disfatti di tre rottami ingombranti abbandonandoli sul suolo pubblico.

Gli agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana hanno identificato i due, G.G. di 27 anni e S. V. di 25 anni, denunciandoli all'autorità giudiziaria per mancanza del formulario per l’identificazione dei rifiuti e dell’iscrizione all'albo gestori ambientali.

Il mezzo utilizzato per il trasporto, è stato sequestrato perché sprovvisto di copertura assicurativa.

Sul veicolo un cartello scritto a mano pubblicizzava un numero telefonico a cui rivolgersi per sbarazzare ambienti; operai improvvisati che in cambio di contropartite in denaro si offrono per rimuovere rifiuti che poi, senza alcun senso civico e rispetto per l'ambiente, abbandoneranno per strada.

Fonte: Polizia Municipale

