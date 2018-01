rifiuti

Palermo, abbandono illecito di rifiuti all'Arenella e in via Adria: sanzionate 2 persone

PALERMO. Dal controllo del territorio eseguito nelle ore notturne, gli agenti del nucleo decoro urbano in servizio di controllo del territorio, hanno sanzionato due persone...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/01/2018 - 17:49:49 Letto 378 volte

PALERMO. Dal controllo del territorio eseguito nelle ore notturne, gli agenti del nucleo decoro urbano in servizio di controllo del territorio, hanno sanzionato due persone per avere abbandonato rifiuti su strade pubbliche, rispettivamente al porticciolo dell’Arenella ed in via Adria, una traversa di via Parlatore.

All’Arenella, in prossimità del porticciolo, gli agenti hanno sorpreso in flagranza, un cinquantenne che prelevava un materasso dalla propria autovettura per abbandonarlo in prossimità del cassonetto destinato al conferimento dei rifiuti urbani; mentre in via Adria, intorno alla mezzanotte, una pattuglia ha sorpreso P.K. di 40 anni, conducente di un furgone dal quale scaricava due grossi sacchi abbandonandoli sul marciapiedi.

Dall’esame del contenuto, sono stati riscontrati scarti di polistirolo, cartoni e materie plastiche, mentre il furgone è stato sequestrato perché riscontrato privo di copertura assicurativa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!