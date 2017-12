incendio

Palermo, accende fuoco per scaldarsi, in fiamme la passerella in legno di via Messina Marine

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio in via Messina Marine...

Pubblicata il: 03/12/2017

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio in via Messina Marine a Palermo nella passerella in legno realizzata come un’opera di riqualificazione del lungo mare nel 2003 e costata circa cinque milioni di euro. Una parte della costruzione viene utilizzata dai barboni per proteggersi dal freddo.

Qualcuno ha acceso un fuoco per riscaldarsi e ha scatenato il rogo che è stato spento dai vigili del fuoco. La struttura di via Messina Marine era finita sotto sequestro da parte dei vigili urbani nel nucleo Patrimonio Artistico su provvedimento della magistratura. I sigilli erano stati appiosti al pontile in legno a Romagnolo degli ex bagni Petrucci. La struttura meta di balordi e vandali è instabile e pericolosa per questo è scattato il sequestro.

Fonte: Ansa

