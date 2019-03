aggredito poliziotto

Palermo, aggredisce poliziotti al posto di blocco e poi scappa: arrestato

La Polizia di Stato arresta un malvivente, sottrattosi alla cattura dopo avere aggredito i poliziotti che lo avevano fermato per contestargli violazioni al codice della strada.

Pubblicata il: 08/03/2019

E’ stata una serata movimentata quella di ieri allo Sperone, nei pressi di via XVII Maggio. La causa è da ascrivere alla censurabile condotta di guida ed a quella comportamentale di G.S., un 41enne di Passaggio Bernardino Verro, individuo noto per i suoi trascorsi criminali.

I poliziotti di una pattuglia del Commissariato di P.S. “Brancaccio” in servizio di controllo del territorio lungo la via XVII Maggio, hanno incrociato il passaggio di una Fiat Punto ad alta velocità il cui autista, non soltanto ha imboccato contromano e pericolosamente una via del luogo ma ha disatteso le indicazioni di arrestare la marcia rivoltegli con segnali acustici e luminosi dai poliziotti.

Con sfrontatezza e tracotanza, G.S. ha fermato il veicolo nei pressi della sua abitazione e, sceso dall’abitacolo, spinto dai fumi dell’alcool, si è violentemente scagliato contro gli agenti che gli chiedevano spiegazioni in merito alle sue spericolatezze.

Il giovane, anche grazie ai vicini che si sono affollati su strada, è riuscito a defilarsi dal luogo del controllo ed a raggiungere il suo appartamento dal balcone del quale ha sfidato provocatoriamente gli agenti.

I poliziotti, anche grazie all’arrivo di altre pattuglie fatte convergere allo Sperone sono riusciti a raggiungere l’appartamento ed a bloccare il malvivente che è stato condotto in Questura.

G.S., anche alla luce della circostanza che uno dei poliziotti coinvolti nel corso del primo intervento è stato costretto a ricorrere a cure ospedaliere, è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

