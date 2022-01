drive-in per tamponi

Palermo, alla Casa del Sole attivo nuovo drive-in per tamponi gratuiti e a pagamento

03/01/2022

L'ASP di Palermo ha attivato a partire dal 31 dicembre un nuovo drive-in per i tamponi, presso la "Casa del Sole" in via Roccazzo.

L'accesso al servizio è gratuito per i vaccinati e guariti, mentre è a pagamento per i non vaccinati.

Tutti i dettagli sulle modalità di accesso sono disponibili all'indirizzo http://www.asppalermo.org/dettaglio-news.asp?ID=1184

