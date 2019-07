rifiuti

Palermo, altre 26 multe per abbandono rifiuti

Controlli sull'abbandono indiscriminato dei rifiuti, ieri sono state comminate 26 sanzioni.

05/07/2019

Nell'ambito dei controlli sull'abbandono indiscriminato dei rifiuti ieri sono state comminate 26 sanzioni: 18 da 166 euro per conferimento dei rifiuti nei cassonetti prima delle ore 18; 1 sanzione da 333 euro per ingombranti abbandonati in strada anziché essere conferiti nelle isole ecologiche e 7 sanzioni da 50 euro per violazioni nella raccolta differenziata.

Ammontano così a 200 le sanzioni dall’emissione dell’ordinanza sindacale che rafforza le misure previste dal piano straordinario #facciamounpatto.

Fonte: Polizia Municipale

