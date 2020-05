vandalismo

Palermo, altri raid vandalici contro asili nido

''Ancora una volta dobbiamo registrare atti di vandalismo e furti perpetrati a danno di asili nido comunali'', affermano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessora alla Scuola, Giovanna Marano.

"Ancora una volta dobbiamo registrare atti di vandalismo e furti perpetrati a danno di asili nido comunali. Siamo ancora una volta di fronte ad attacchi vili e delinquenziali a carico di luoghi e spazi realizzati per garantire il diritto alla crescita e al benessere dei più piccoli, mentre si progetta la condivisione di spazi esterni dei nidi, dei loro giardini, proprio nella logica del bene comune da aprire alle bambine e bambini per utilizzarlo come spazio pubblico del quartiere".

Lo affermano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessora alla Scuola, Giovanna Marano commentando i raid contro gli asili nido Papavero di Borgo Nuovo che è stato svaligiato e contro il "Rallo" a cui è stata messa della colla ai lucchetti delle porte di ingresso. Pochi giorni fa, un danneggiamento era stato commesso contro il "Peter Pan" a San Giovanni Apostolo.

“Neanche l'eccezionalità della pandemia ha fermato vandali e delinquenti. Un asilo nido è un simbolo delle potenzialità dell'educazione alla cittadinanza, presupposto dei processi educativi fecondi per la nostra comunità. Derubare un servizio educativo è un atto contro tutti, anche contro i nostri figli e nipoti".

