Palermo: Ancora proteste della Sis per il passante ferroviario incompleto *VIDEO*

Ancora una volta il passante ferroviario non fa dormire sonni tranquilli ai lavoratori della Sis, per via dell'avvio delle procedure di licenziamento. Oggi è scoppiata la protesta dei lavoratori e dei sindacati.

25/10/2018

Ancora una volta il passante ferroviario non fa dormire sonni tranquilli ai lavoratori della Sis, per via dell'avvio delle procedure di licenziamento, e ai cittadini che, a causa di lungaggini burocratiche ed intoppi, vedono zone di Palermo con transenne e strade che da oltre tre anni sono state ridotte ad una sola corsia in attesa che, completata tutta l'opera, venga ripristinata la normale viabilità e potremmo dire vivibilità.

È il caso ad esempio di via Monti Iblei e di viale Francia dove si segnalano le proteste dei residenti che non sanno ancora quando torneranno a poter parcheggiare le proprie vetture sotto casa e dei tanti automobilisti che percorrono giornalmente quella strada con notevoli disagi.

Oggi è scoppiata la protesta dei lavoratori e dei sindacati che si sono radunati davanti l’assessorato alle infrastrutture. Un paradosso se si considera che i lavori del passante sono iniziati ma probabilmente non verranno conclusi...

