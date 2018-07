aggressione in ospedale

Palermo, ancora violenza in ospedale: aggredita un'infermiera al Civico

Ancora violenza, ancora un'aggressione vergognosa e vile.

Ancora violenza, ancora un’aggressione vergognosa e vile. Aggredita un’infermiera del Triage al Civico. L’ennesimo episodio di violenza è avvenuto tra le mura della sala d’attesa al pronto soccorso dell’ospedale.

La dipendente - secondo una prima ricostruzione - è stata ferita lievemente: sarebbe stata strattonata per i capelli da un uomo in evidente alterazione psicofisica che era già entrato nella sala visite. Sono in corso ulteriori indagini per capire cosa abbiamo potuto scatenare la reazione dell’aggressore. È intervenuta la polizia.

Quello successo al Civico e’ l’ennesimo episodio di violenza che non fa altro che appesantire un bilancio senza precedenti e che deve solo far riflettere.

