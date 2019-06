Commercio di specie protette

Palermo: animali specie protetta venduti porta a porta: denunciato 37enne

I Carabinieri Forestali denunciano un uomo di 37 anni intento a effettuare consegne porta a porta di animali di varie specie.

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Cites hanno denunciato D.A. c. 37enne, nato ad Enna, intento a effettuare consegne porta a porta di animali di varie specie.

L’uomo a bordo di un furgoncino non autorizzato al trasporto di animali, aveva otto esemplari vivi di “testudo hermanni” (nome comune: testuggine di hermann) specie protetta dalla Cites, la cui commercializzazione può avvenire solo in presenza della necessaria documentazione rilasciata dai Nuclei Cites dell’Arma dei Carabinieri.

L’uomo deteneva, inoltre, all’interno del furgone, ben 400 pesci rossi, 27 conigli, 2 scoiattoli volanti, 5 criceti, 7 parrocchetti, un parrocchetto dal collare e 75 tartarughe d’acqua.

Sono in corso ulteriori accertamenti nei confronti degli acquirenti degli animali, corresponsabili delle violazioni penali previste a tutela del commercio delle specie di flora e fauna in via d’estinzione.

