vagava in stato confusionale

Palermo, anziano in stato confusionale soccorso dalla Polizia Municipale

Uomo di 88 anni trovato in stato confusionale che vagava da solo nel quartiere.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2019 - 11:58:46 Letto 347 volte

È stato individuato in via Carrabia, una traversa di via Monfenera nel quartiere Montegrappa, l’uomo di 88 anni che in stato confusionale ieri sera vagava da solo nel quartiere.

Notato dagli agenti di una una pattuglia della Polizia Municipale, l'uomo era in pieno sconforto ma è riuscito a comunicare il proprio nome. Gli agenti hanno quindi avviato alcuni accertamenti che hanno permesso di rintracciare i figli, alle cui cure è stato riconsegnato.

Fonte: Polizia Municipale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!