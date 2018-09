mense universitarie

Palermo, apertura di nuove mense universitarie, in particolare nel centro storico

L'Ersu, grazie al sollecito dell'assessore Roberto Lagalla, procede con l'apertura delle nuove mense universitarie a Palermo dando voce agli studenti universitari.

L'assessore regionale all'Istruzione e Formazione, Roberto Lagalla, questa mattina ha sollecitato la governance dell'Ersu sulla velocizzazione delle procedure per l'apertura delle nuove mense universitarie a Palermo dando voce agli studenti universitari.

E l'ERSU di Palermo conferma le importanti novità in arrivo per il servizio di ristorazione per il quale, oltre a una migliore qualità e capillarità del servizio, sono previste con l'inizio del nuovo anno accademico sei nuove sale di ristorazione presso tutte le residenze universitarie di Palermo: Santi Romano, San Saverio, Schiavuzzo, Casa del Goliardo, Biscottari, Santissima Nunziata anziché le due precedenti sedi. I lavori di allestimento sono attualmente in corso.

Si precisa che 5 delle strutture insistono nel centro storico, tranne Santi Romano che si trova dentro l'Ateneo universitario di Viale Delle Scienze. Più precisamente le mense saranno dislocate in: via Di Cristina (San Saverio/Albergheria), via Schiavuzzo/piazza Rivoluzione (Schiavuzzo), vicolo Sant'Uffizio/piazza Marina (Casa del Goliardo), via Biscottari/cattedrale (Biscottari), piazza Casa Professa/Quattro Canti (Santissima Nunziata).

Inoltre, oltre alle sei sale di ristorazione già citate è già operativa anche la mensa presso il padiglione dell'edificio 19 dell'Ospedale Civico dedicata soprattutto agli studenti della Scuola di Medicina (Policlinico universitario). Altresì, si sta procedendo a verificare la possibilità di ulteriori punti di distribuzione di pasti presso il Conservatorio di Musica (via Squarcialupo-zona piazza San Domenico), l'Accademia delle Belle Arti di Palermo (zona via Papireto/Cattedrale) e la Lumsa (zona via Filippo Parlatore).

Si precisa anche che presso i punti di ristorazione sarà disponibile la modalità "take away".

Quindi, gli studenti universitari e AFAM (alta formazione artistica e musicale ) di Palermo quest'anno potrebbero disporre fino a dieci punti di ristorazione collettiva universitaria.

Intanto, il 2 ottobre prossimo sarà pubblicato l’elenco dei partecipanti al concorso per i servizi e i benefici per l’anno accademico 2018/19 che potrà essere rettificato o integrato dagli interessati entro le ore 14,00 del 13 ottobre 2018, secondo le modalità previste dal bando. Quindi, il 18 ottobre verrà pubblicata la graduatoria definitiva dei servizi abitativi per gli studenti del primo anno, mentre il 31 ottobre sarà la volta della graduatoria dei servizi abitativi per gli studenti del secondo anno e successivi nonché della graduatoria delle borse di studio. In tutto sono a concorso 757 posti letto (732 per la sede di Palermo e 25 per la sede di Caltanissetta).

