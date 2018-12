parcheggiatori abusivi

Palermo, applicato il nuovo ''Decreto Sicurezza'' per due parcheggiatori abusivi

Serrati controlli in zona San Lorenzo. Applicate, per la prima volta in città, le nuove misure del recente 'Decreto Sicurezza' nei confronti di due parcheggiatori abusivi, effettuati sequestri di prodotti ittici ed elevate sanzioni pari a 14mila euro

Pubblicata il: 17/12/2018

Con il coordinamento della Questura di Palermo e la direzione dei servizi affidata al Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, agenti del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Guardia Costiera ed agenti della Polizia Municipale hanno effettuato stringenti controlli ed accessi ispettivi presso esercizi commerciali di vicinato dediti alla vendita di prodotti ittici e a venditori ambulanti nel territorio cittadino ricadente nella giurisdizione del Commissariato San Lorenzo.

Al contempo è stata effettuata anche una significativa attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, nei cui confronti il recente “Decreto Sicurezza” ha introdotto sanzioni più rigorose, quali la denuncia penale in caso di recidiva e la pena dell’Arresto da sei mesi ad un anno.

Proprio alla luce della recente entrata in vigore delle nuove misure di legge sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria dagli agenti del Commissariato San Lorenzo due soggetti sorpresi per l’ennesima volta, quindi recidivi, a svolgere l’attività abusiva di parcheggiatori in prossimità di alcune fermate di Autobus di linea.

E’ così che in viale del Fante, angolo via Salerno, è stato identificato e denunciato C.S., palermitano, di anni 56, già colpito da “Avviso Orale”, “Daspo Urbano” e più volte destinatario di precedenti provvedimenti di allontanamento dai luoghi. All’uomo è stata inoltre sequestrata una somma di denaro, provento dell’illecita attività.

In piazza Giovanni Paolo II, è stato invece identificato e denunciato L.I.P, palermitano di anni 49, anche lui già più volte allontanato dai luoghi dove svolgeva l’illecita attività.

In via Praga, nei pressi dell’Ufficio del Centro per l’Impiego, è stato sanzionato ed allontanato dai luoghi un altro parcheggiatore abusivo, palermitano di anni 55.

Sul fronte dell’abusivismo commerciale, invece, nel corso dei controlli, i titolari di due Supermercati di via Belgio e di via dei Nebrodi sono stati sanzionati per l’inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa europea sulla tracciabilità dei prodotti, in ragione della quale è stata irrogata una sanzione di 4.500,00€ cadauno e sequestrati, rispettivamente 25 e 8 kg di prodotti ittici.

A far da cornice all’attività ispettiva alcuni posti di controllo lungo alcune vie del quartiere, nel corso dei quali sono stati controllati 20 veicoli, identificate 45 persone e contestate diverse violazioni al Codice della Strada, con sanzioni pari a circa 5.000,00€.

Fonte: Polizia di Stato

