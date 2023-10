espositori metallici in disuso

Palermo, approvata e trasformata in delibera la rimozione delle strutture metalliche per la vendita di libri usati in viale Strasburgo

''Oltre a dare un'immagine poco gradevole per il transito pedonale, costituiscono un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, soprattutto per i minori, a causa degli spigoli metallici affilati'', sottolinea il consigliere della VI Circoscrizione, Giacomo Cuticchio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/10/2023 - 17:27:36 Letto 730 volte

«Negli ultimi mesi, numerosi residenti di viale Strasburgo hanno segnalato con preoccupazione la presenza di espositori metallici in disuso, che oltre a dare un'immagine poco gradevole per il transito pedonale, costituiscono un potenziale pericolo per la pubblica incolumità, soprattutto per i minori, a causa degli spigoli metallici affilati. Queste strutture, inoltre, creano ostacoli per i pedoni, soprattutto se portatori di handicap.

In risposta a queste legittime preoccupazioni dei cittadini, a gennaio ho presentato una mozione, a mia prima firma, per affrontare questa situazione. Sono lieto di annunciare che questa mozione è stata approvata e trasformata in una delibera. L'amministrazione Lagalla è, pertanto, chiamata ad agire con determinazione per la loro rimozione. Questa azione non solo contribuirà a migliorare l'aspetto estetico di viale Strasburgo, ma garantirà anche un ambiente più sicuro per tutti i cittadini, in particolare per i più giovani e per coloro che hanno bisogno di accesso facilitato».



Lo dichiara il consigliere della VI Circoscrizione, Giacomo Cuticchio.

Fonte: Comune di Palermo

