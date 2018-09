Palermo, approvate 4 nuove farmacie, Sinistra Comune: ''Mancanza di farmacie pubbliche occasione persa per la città''

Palermo avrà quattro nuove farmacie. Il via libera è arrivato nel pomeriggio dalla maggioranza di Sala delle Lapidi che ha approvato la delibera del cosiddetto Piano Farmacie.

Le dichiarazioni di Giusto Catania e Barbara Evola, consiglieri comunali di Sinistra Comune riguardo all’approvazione del Piano farmacie 2018:

“Con l’approvazione dell’atto deliberativo il Consiglio comunale di Palermo ha dato il via all’istituzione di quattro nuove farmacie nel territorio urbano, un modo concreto per rendere più capillare un servizio pubblico che assume una forte valenza sociale.

Pensiero condiviso anche da Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022:

“Si tratta di un passaggio fondamentale – spiega Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022 -. Il consiglio comunale, approvando questa delibera, ha intanto certificato che, in base alla popolazione, la città ha bisogno di altre quattro farmacie. Ma abbiamo dato mandato agli uffici di riformulare il Piano 2018, individuando dove vanno aperte le 4 nuove e con un ordine del giorno abbiamo chiesto, sempre agli uffici, di produrre una relazione all’Asp sullo stato di attuazione del Piano 2014, con particolare riferimento a quelle farmacie che non hanno potuto aprire perché non hanno trovato i locali nell’ambito indicato dal bando regionale”.

“Lo stallo di questi mesi ha provocato disagi non solo ai cittadini, che hanno bisogno di farmacie vicine – conclude Sala – ma anche a tanti farmacisti che sono ancora in attesa di una risposta definitiva. La delibera è un importante passo in avanti, anche se non definitivo perché per quelle in attesa di trovare i locali il Comune presenterà una relazione all’Asp”.