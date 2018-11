linee del tram

Palermo, approvato finanziamento di 426 milioni per le prime quattro linee del tram

Il Consiglio comunale ha approvato oggi un emendamento al Piano delle Opere pubbliche che permette di destinare complessivamente 426 milioni di euro provenienti da varie fonti per la realizzazione di quattro linee del tram del nuovo piano del sistema tranviario e dei relativi parcheggi di interscambio.

TRATTA “A”: prolungamento della Linea 1 esistente dalla Stazione Centrale allo Stadio.

TRATTA “B”: prolungamento della Linea 1 esistente, dalla Stazione Notarbartolo a via Duca della Verdura.

TRATTA “C”: prolungamento della Linea 4 esistente dal Ponte Calatafimi alla Stazione Centrale.

TRATTA “E1”: da piazza De Gasperi alla Stazione Francia (interscambio con Passante ferroviario).

Duecento milioni circa derivano dal Patto per il Sud, cinquanta dalla Regione, specificamente per i parcheggi. La quota rimanente proviene da risorse liberate e dal co-finanziamento previsto da parte dei privati.

Il presidente della Commissione Urbanistica, accogliendo una richiesta delle opposizioni e con il parere favorevole della Giunta, ha ritirato un secondo emendamento per la dichiarazione di conformità urbanistica delle altre tre linee previste dal piano.

“Il ritiro di questo emendamento – ha dichiarato l’Assessore alla Rigenerazione Urbanistica e Urbana, Emilio Arcuri - non preclude la possibilità di partecipare entro il 31 dicembre al bando nazionale per ottenere gli ulteriori finanziamenti e per il quale predisporremo tutti i documenti necessari”.

“Il Consiglio comunale – ha sottolineato il Sindaco, Leoluca Orlando - ha confermato e fatto propria la scelta di promuovere e valorizzare il trasporto collettivo con i tram che in base al progetto già presentato alla città, costituirà l’asse portante della mobilità cittadina nei prossimi anni”.

Ritiro emendamento nuovi tram da piano triennale, Ferrandelli: "una vittoria politica, affiliamo le armi per il prg e pums".

Queste le dichiarazioni del leader dell’opposizione Fabrizio Ferrandelli.

"Oggi in aula ho chiesto alla maggioranza, recependo le perplessità avanzante da diversi consiglieri di opposizione con in testa la consigliera Argiroffi, di ritirare l’emendamento di inserimento delle linee del tram nel piano triennale delle opere pubblico come gesto di rispetto politico per le nostre posizioni". "Il nostro non è soltanto un atto di contrarietà alle nuove linee, espressa più volte nella nostra campagna elettorale con un piano alternativo e sostenibile di mobilità - precisa Ferrandelli - ma è un più complessivo ragionamento che inquadra ogni provvedimento di questa natura all'interno del Piano regolatore generale e al Piano urbano di mobilità sostenibile. Ringrazio il presidente della commissione Urbanistica e i componenti della maggioranza per aver dato seguito alla nostra richiesta. Siamo sicuri che durante le sedute future faremo valere le ragioni di chi come noi crede che possano essere individuare soluzioni di mobilità più economiche, meno invasive e sostenibili. Per noi quella odierna è una grande vittoria politica - conclude - ma sappiamo che il cammino ancora è impervio”.

Sinistra Comune: “La città continua ad investire sulla mobilità sostenibile, sulla manutenzione e illuminazione. Adesso si approvi velocemente il bilancio.”

Dichiarazione dei consiglieri comunali di Sinistra Comune: Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando, Marcello Susinno:

"L’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche è un passaggio importante per giungere alla definizione del Bilancio di Previsione del 2018. Adesso è urgente approvare il bilancio al fine di dare risposte alla città e alle sue esigenze sociali.

Malgrado le difficoltà finanziarie, dovute ai continui tagli dei trasferimenti nazionali e regionali, attraverso il programma triennale si potrà continuare ad investire sul miglioramento della mobilità sostenibile, parcheggi, manutenzione e illuminazione della città.

Oggi Palermo prosegue un percorso per valorizzare la rete del trasporto pubblico su ferro, investendo sulla mobilità sostenibile, e questa è una scelta centrale per la futura trasformazione della città.

Purtroppo i tempi di approvazione dell’atto deliberativo hanno pregiudicato una seria programmazione degli interventi, pertanto la riduzione delle opere pubbliche nel piano annuale è un atto di responsabilità, visto che i margini di tempo per impegnare le risorse sono stretti. "

