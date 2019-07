bilancio di previsione

Palermo, approvato il bilancio di previsione

Sinistra comune: ''Via libera alle risorse per garantire servizi alle cittadine e ai cittadini''. M5S: ''Anche stavolta palermitani pagheranno scotto politica miope''.

06/07/2019

"E' certamente positivo che il Consiglio Comunale sia riuscito ad approvare lo strumento di bilancio in anticipo rispetto agli anni passati: lavoreremo perché questo percorso continui e in futuro si possa fare ancora meglio, come auspicabile.

L’approvazione rende possibile l'utilizzo delle risorse necessarie per attivare i servizi da erogare alle cittadine ed ai cittadini. Nel merito, oggi, le possibilità di manovra sono ridotte all’osso da drastiche riduzioni dei trasferimenti statali e regionali: il bilancio del Comune di Palermo, su circa 2 miliardi, vede il 28% impegnato per il personale, il 48% per le partecipate e quasi il 17% per gli accantonamenti, a fronte di enormi tagli ai trasferimenti, che si attestano ormai al 3% dell'importo globale. E' particolarmente apprezzabile in questo contesto, ad esempio, lo sforzo della Giunta di garantire i servizi alle fasce più fragili e quindi il mantenimento della spesa sociale." Dichiarano i consiglieri comunali di Sinistra Comune: Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando, Marcello Susinno.

"Auspichiamo - concludono - che si attivi da subito un dialogo tra la Giunta ed il Consiglio per una condivisione più ampia delle linee strategiche che troveranno attuazione nei prossimi bilanci."

M5S: "Anche stavolta palermitani pagheranno scotto politica miope"

Un bilancio di previsione 2019 con ridotte risorse disponibilità finanziarie (con 6 milioni in meno rispetto allo scorso anno) e che non contempla alcuna forma di crescita, come hanno ammesso gli stessi esponenti della maggioranza. Questo è in estrema sintesi il documento licenziato da Sala delle Lapidi. “A pagare lo scotto di questa politica miope, saranno come sempre i palermitani onesti dato che, anche stavolta, gli introiti provento delle tasse rimarranno irrisori a causa della difficoltà nel rintracciare chi froda il fisco” spiega Concetta Amella, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio comunale di Palermo. “Alle aziende partecipate, invece, sono stati destinati pochi fondi e questo significa che potranno essere coperte le spese solo per una gestione ordinaria, mentre poco o nulla potrà essere investito per il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini. E nonostante i dati negativi che riguardano il tram, e che di fatto stanno facendo sprofondare Amat in un baratro, l'amministrazione persevera nel suo faraonico e inutile progetto per l'incremento della linea su rotaia. Con questi numeri sarà dunque difficile, se non impossibile, innescare un processo virtuoso di sviluppo e progresso in cui a pagarne le conseguenze saranno sempre e solo i palermitani”.

