Bilancio di previsione

Palermo, approvato il bilancio di previsione 2023-2025

Dopo tre anni, il Comune torna ad avere un Bilancio per l'annualità corrente.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2023 - 16:20:45 Letto 776 volte

Dopo tre anni, il Comune torna ad avere un Bilancio per l’annualità corrente.

"L’approvazione di oggi del Bilancio di previsione 2023-2025 da parte del Consiglio comunale, che ringrazio, rappresenta un passaggio fondamentale per la città, per il quale questa giunta, insieme all’apporto degli uffici, ha lavorato con grande impegno fin dal suo insediamento per rimettere Palermo sui binari dell'assestamento economico ed evitando, così, il dissesto. Aver varato il documento finanziario significa liberare finalmente la spesa per aumentare il livello di servizi ai cittadini, oltre ad appostare risorse di avanzo, ad esempio, sulla manutenzione dell’edilizia scolastica e delle strade o sul verde. Inoltre, il Bilancio permetterà di proseguire con i bandi e le assunzioni e, dunque, con il potenziamento di una macchina comunale che necessita di nuove risorse umane e con l’ultimo passaggio del Consuntivo 2022, auspicabilmente da approvare entro la fine di agosto, il Comune riuscirà a liberare nuove risorse per ulteriori investimenti”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Dichiarazione del presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo: "L'approvazione del bilancio di previsione è il punto di arrivo del complesso lavoro di assestamento dei conti e delle finanze del Comune iniziato a giugno dello scorso anno dalla nuova Amministrazione e dal nuovo Consiglio comunale. Un lavoro che in poco più di un anno ha allontanato il baratro del dissesto e che proprio per questo rappresenta un nuovo inizio, l'avvio di una nuova fase che, anche grazie alla capacità di intercettare fondi extracomunali, permetterà di dare uno slancio ai servizi e alla capacità di spesa del Comune, di cui è simbolico l'avvio di nuove assunzioni".

Dichiarazione dell’Assessore al Patrimonio Politiche ambientali e Transizione ecologica, Andrea Mineo: “L’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 certifica un trend ormai consolidato negli ultimi dodici mesi di duro lavoro, ovverosia che la città di Palermo è ufficialmente uscita dall’emergenza finanziaria ereditata. Questo importante risultato è il frutto di un grande lavoro che la giunta su input del primo cittadino Roberto Lagalla ha portato avanti e che è stato gestito con competenza e abnegazione dal Vicesindaco On. Varchi. Un plauso al Consiglio Comunale e alla Commissione Bilancio che con grande senso di responsabilità e attenzione ha esitato in tempi celeri questo importante atto”.

Dichiarazione del consigliere Antonio Rini: “Con l’approvazione in consiglio del bilancio previsionale 2023-2025 l’Amministrazione Lagalla imprime un indirizzo netto e irreversibile verso il ritorno alla normalità. È evidente che non è possibile parlare di programmi e servizi per la città senza l’adozione dello strumento contabile, per questa ragione indefessamente l’Assessore al ramo Carolina Varchi lavora da mesi, insieme al Sindaco e agli uffici preposti per questo obiettivo. Oggi l’approvazione della delibera è una buona notizia. Adesso finalmente si potrà dare avvio alla spesa per rispondere alle numerose criticità della città e provare a dare soluzioni ai tanti problemi derivanti dalla mancata programmazione a causa della spesa bloccata da anni. Il gruppo di Fratelli d’Italia, grazie anche alla sinergia col Governo Nazionale, è pronto per far ripartire Palermo.”

Dichiarazione del consigliere comunale della DC, Viviana Raja: "Approvato oggi in consiglio comunale, l’ordine del giorno da me proposto, che impegna l’amministrazione a modificare l'attuale regolamento per il servizio turistico di piazza con veicoli a trazione animale, con l’obiettivo di procedere, seppur in modo graduale, alla conversione delle licenze attuali in licenze per attività di trasporto con mezzi alternativi. L’ordine del giorno prevede inoltre una particolare attenzione nella fase di dismissione delle carrozze con particolare attenzione verso l’animale anche nella fase successiva alla conversione della licenza, con l’obiettivo di tutelare il benessere degli animali in ogni fase della loro vita. Una piccola vittoria che aumenta ancora di più l’attenzione sul tema. Adesso farò il possibile affinché le commissioni competenti inizino a lavorare sul regolamento e fare in modo che ordinanze e regolamenti vengano rispettati. Ho già chiesto un incontro con il Prefetto, perché le sole forze dei Vigili Urbani, al quale va il mio ringraziamento per la dedizione di questi giorni caldi anche per loro, non sono sufficienti contro gli abusivi. Oggi un grazie alla categoria dei cocchieri che ha dimostrato che hanno a cuore i loro cavalli, tenendoli nelle stalle".

Dichiarazione del presidente della II Circoscrizione, Giuseppe Federico: "Rivolgo un plauso al Consiglio Comunale per aver approvato un ordine del giorno che impegna il Sindaco e l’amministrazione ad attivarsi al fine di garantire gli interventi di ripristino e bonifica nella Costa sud con fondi PNRR e fondi ministeriali.

Da quando ci siamo insediati insieme alla consigliera comunale Teresa Leto e il consiglio di circoscrizione abbiamo portato avanti diverse battaglie per pulire, riqualificare, e promuovere la nostra Costa, ultime tra tutte è stata la campagna di sensibilizzazione contro i cittadini incivili che sporcano e inquinano il litorale costiero e l’installazione delle telecamere per scongiurare il fenomeno di abbandono dei rifiuti e dell’accesso selvaggio dei mezzi sulla spiaggia. Piccoli passi in avanti che ci auguriamo possano culminare presto con l’avvio dei lavori sul collettore fognario e dei progetti finanziati dal PNRR su cui saremo attenti e vigili".

Dichiarazione dei consiglieri Ugo Forello e Giulia Argiroffi: "Siamo molto preoccupati per come le forze politiche di maggioranza intendono governare il Consiglio Comunale e la città. C'è, in loro, una irrefrenabile voglia di restaurazione, di vecchia politica, alimentata da favori e relazioni di potere. Il cd "fondo cavigghie" é stato solo in parte neutralizzato e più che dimezzato, grazie alla nostra azione politica. Ma non basta, perché é cmq spropositata la somma di 150 mila euro destinata al Consiglio Comunale. Non permetteremo che si sperperi il denaro dei cittadini per alimentare il consenso elettorale di qualcuno o di molti e, a riguardo, attiveremo le funzioni di controllo della Corte dei Conti. La reazione scomposta della maggioranza, però, dimissionaria dalla commissione bilancio, da una parte sancisce la propria incapacità sul piano tecnico e politico e dall'altra, nel tentativo di tagliare fuori il gruppo OSO, usando la ritorsione come metodo punitivo, dimostra evidente paura per il lavoro da noi portato avanti, in difesa della trasparenza, del bene comune e della qualità del consenso. Del resto ci avevano già avvisato nel corso della discussione del bilancio che l'avremmo pagata a caro prezzo.Siamo di fronte ad un atteggiamento, più consono ad una cultura mafiosa, al quale mai ci piegheremo e contro il quale, da oggi, continueremo a lottare con ancora più forza e determinazione."

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!