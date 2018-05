rapina

Palermo, armato di pistola rapina un anziano nella sua abitazione

Ancora una rapina in casa ai danni di un anziano a Palermo.

04/05/2018

Ancora una rapina in casa ai danni di un anziano a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, un uomo è entrato in casa di un anziano armato di pistola in via San Basilio e si è fatto consegnare i soldi e una carta di credito.

Il rapinatore, entrato nell’abitazione al primo piano, sotto la minaccia dell’arma ha chiesto alla vittima di consegnare tutto quello che aveva in casa. L’uomo avrebbe poi cercato anche nei cassetti e rovistato negli armadi. Una volta trovati soldi e carta di credito è fuggito.

