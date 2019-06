arrestato pusher

Arrestato 19enne per spaccio di droga allo Zen 2

Il giovane, alla vista dei militari, tentava di darsi alla fuga fra i padiglioni del quartiere, ma è stato prontamente bloccato.

Pubblicata il: 15/06/2019

I carabinieri della stazione san Filippo Neri, all’interno del Quartiere “Zen 2”, hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Ficarrotta Michele, palermitano 19enne. Il giovane, alla vista dei militari, tentava di darsi alla fuga fra i padiglioni del quartiere, ma è stato prontamente bloccato.

A seguito di perquisizione personale, venivano rinvenuti e sequestrati, 60 grammi di hashish divisi in 46 stecchette, 60 grammi di marijuana suddivise in 66 dosi, 4,4 grammi di cocaina divisa in 15 dosi e 44 euro verosimilmente provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con il rito per direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto il giovane è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Fonte: Carabinieri

