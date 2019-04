tentata rapina

Palermo, arrestato autore di una tentata rapina ad un supermercato di via Messina Marine

La Polizia di Stato risale all'identità dell'autore di un tentato assalto ad un supermercato di via Messina Marine. Arrestato un malvivente di Brancaccio.

La Polizia di Stato ha identificato e tratto in arresto un malvivente, autore di una tentata rapina, in danno di un supermercato di via Messina Marine: nei confronti di Lo Verso Giuseppe 19enne di Brancaccio è stato eseguito dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Brancaccio” un provvedimento di Custodia Cautelare Domiciliare, emesso dal Tribunale di Palermo.

Lo scorso 13 ottobre, il malvivente, a volto travisato, raggiunse in moto il parcheggio adiacente il supermercato “Paghi Poco” di via Messina Marine, convinto che la copertura con cartone del targhino del mezzo fosse stata accortezza sufficiente a dissimulare la propria identità.

Il giovane fece irruzione nei locali del market, munito di arma da taglio, ma fu messo in fuga dall’inattesa reazione degli impiegati.

Nel corso di una fuga confusa e sragionata, abbandonò lo scooter e fece perdere le proprie tracce, almeno così ritenne.

In mano ai poliziotti di Brancaccio pervennero, in breve, elementi idonei a configurare la responsabilità del malvivente e che hanno determinato l’emissione del provvedimento restrittivo.

Nel dettaglio, lo scooter intestato ad un congiunto del diciannovenne, quest’ultimo, in realtà, utilizzatore del mezzo; la visione delle telecamere esterne ed interne del market che hanno immortalato il rapinatore, il quale indossava casco ed abbigliamento, ritrovati e sequestrati nell’appartamento del giovane, in corso di perquisizione condotta dalla Polizia; la repertazione di materiale video tratto dal cellulare del giovane che ne fissano la presenza vicino il market, in orario compatibile con la rapina.

Indagini sono in corso per accertare la presenza o meno di eventuali complici del 19enne.

