borseggiatore

Palermo, arrestato borseggiatore: portafoglio nascosto negli slip

Un borseggiatore è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia Municipale questo pomeriggio in corso Tukory.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/05/2019 - 22:30:40 Letto 354 volte

Un borseggiatore è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia Municipale questo pomeriggio in corso Tukory.

Una pattuglia del nucleo vigilanza trasporto pubblico in servizio per il controllo del territorio finalizzato al contrasto al fenomeno dei posteggiatori abusivi, ha seguito le mosse di un borseggiatore, M.C. di 41 anni , noto agli agenti per i suoi precedenti che, a piazza Indipendenza saliva sul mezzo Amat 109.

Qualche fermata dopo questi scendeva in compagnia di due ragazzi e mentre percorrevano a piedi un tratto di via Brasa, all'altezza di corso Tukory uno dei giovani si accorgeva della mancanza del portafogli.

Gli agenti, osservando la scena da lontano sono intervenuti certi di trovare l’oggetto del furto addosso al borseggiatore che lo aveva infatti nascosto nella propria biancheria intima. L’uomo, con precedenti penali per lo stesso reato, furto con destrezza, resterà, su disposizione del pubblico ministero, ai domiciliari nell'attesa della direttissima che sarà domani.

Fonte: Polizia Municipale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!