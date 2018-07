rapine

Palermo, arrestato extracomunitario per due violente rapine

Lo straniero si era reso protagonista di due episodi a pochi giorni di distanza, nei quali aveva usato forza e minacce per appropriarsi della refurtiva

Pubblicata il: 13/07/2018

La polizia di Stato ha fatto luce su due gravi rapine consumate lo scorso ottobre nel centro di Palermo, individuandone l’autore, Issa Traore, 28enne maliano. A svolgere le indagini che hanno condotto all’arresto dello straniero, i poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato “Oreto-Stazione”.

Il primo episodio risale al 22 ottobre: Traore era a bordo di un tram, e in prossimità di una fermata aveva strappato il cellulare dalle mani di un cittadino con una mossa fulminea, fuggendo dal mezzo. Inseguito e raggiunto dalla vittima, il malvivente l'aveva minacciata con un grosso pezzo di vetro ricavato da una bottiglia raccolta da terra e frantumata. Il derubato aveva desistito e Traore era riuscito a far perdere le proprie tracce.

Il secondo episodio si era verificato tre giorni più tardi: in quell'occasione Traore si era avvicinato con un pretesto una giovane donna e aveva tentato con violenza di impossessarsi della sua borsa, scaraventandola a terra. Il rapinatore non era riuscito nell'intento per via della resistenza opposta dalla vittima, ma si era comunque appropriato del cellulare che la donna teneva in mano al momento dell'aggressione.

Attualmente Traore si trova recluso nel carcere “Lorusso” di Pagliarelli, e sono in corso indagini per risalire a eventuali complici.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

