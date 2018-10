spaccio di droga

Palermo: Arrestato giovane palermitano sorpreso in casa con droga pronta alla vendita

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne palermitano, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/10/2018 - 13:04:43 Letto 436 volte

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Mirko Clemente, 23enne palermitano, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è maturato nell’ambito di mirati servizi, disposti dalla Questura, finalizzati al contrasto del fenomeno della spaccio di droga nelle piazze cittadine.

In tale contesto poliziotti appartenenti al Commissariato di P.S. “Libertà” hanno predisposto appositi servizi di appostamento ed osservazione nei pressi di uno stabile nella zona dei “Cantieri Navali” dove, in numerose occasioni, avevano notato un insolito ed alquanto sospetto andirivieni: in diverese circostanze infatti alcuni giovani erano stati visti entrare all’interno della struttura con dei soldi in mano per uscirne, poco dopo, con fare guardingo. Gli agenti hanno deciso quindi di entrare in azione e di effettuare un accuarto controllo all’interno dell’immobile, seguendo a breve distanza uno degli avventori.

Una volta all’interno della palazzina e raggiunto il vano scale, i poliziotti hanno notato su un pianerottolo due individui confabulare; il primo, alla vista dei poliziotti, è riuscito a guadagnare la fuga, il secondo invece, ha tentato vanamente di raggiungere un appartamento con la porta aperta sito al primo piano, ma è stato raggiunto e bloccato, prima che potesse richiudere la porta alle sue spalle.

All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto su un tavolo posto vicino l’ingresso un bilancino di precisione; denaro contante pari a circa 260,00 euro; 11 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 5 dosi di hashish; sono stati inoltre rinvenuti un sacchetto di marijuana e tre pezzetti di hashish ancora da confezionare.

Alla luce di quanto emerso, il giovane, identificato per Clemente Mirko è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!