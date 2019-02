arrestato pusher

Palermo, arrestato giovane pusher a Brancaccio

La Polizia di Stato arresta un giovane malvivente ed interrompe un'attività di spaccio su strada nel cuore di Brancaccio.

La Polizia di Stato, nell’ambito di mirati servizi predisposti dalla Questura per il contrasto al fenomeno dello speccio di stupefacenti, è intervenuta, ieri sera, su strada nel cuore di Brancaccio, ha arrestato un pusher, ha sequestrato denaro e dosi di stupefacente ed ha interrotto quella che probabilmente era un’attività di spaccio “al minuto” nel cuore del popoloso quartiere.

I poliziotti del Commissariato di P.S. “Brancaccio” hanno così tratto in arresto Lauricella Antonino, 21enne palermitano dell’omonimo quartiere. In via Brancaccio, su un tratto di strada buio e senza un apparente motivo che ne giustificasse una sosta prolungata, gli agenti lo hanno notato mentre sera seduto a bordo di un motociclo in sosta e, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno ritenuto opportuno sottoporlo a controllo e perquisizione. La loro scelta ha sorpreso il giovane il quale, nel corso delle attività ha manifestato irrequietezza e nervosismo. Il motivo di tale insofferenza al controllo di polizia si sarebbe compreso solo all’esito della perquisizione: ben nascosti nelle parti intime, sono stati infatti trovati denaro, circa 300 euro, 9 dosi di Hashish per un peso di 8,7 grammi e 8 dosi di Crack per un peso di 1,2 grammi. Tutto è stato sottoposto a sequestro ed il giovane tratto in arresto. Il provvedimento è stato poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria ed ulteriori indagini sono in corso per stabilire la provenienza dello stupefacente, anche alla luce di recenti interventi della Polizia di Stato a Brancaccio, nel corso dei quali sono stati scoperti e sottoposti a sequestro due laboratori artigianali per la produzione di Crack, nonché arrestati i rispettivi tenutari.

Fonte: Polizia di Stato

