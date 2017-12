droga

Palermo: arrestato in aeroporto un ricercato dal 2012

La polizia di stato ha arrestato un 34enne per traffico di sostanze stupefacenti...

19/12/2017

La Polizia di Stato, ieri sera ha arrestato Bekim Ymeri, 34enne albanese. L’uomo era destinatario di un Ordine di Carcerazione emesso nel 2012 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste e dovrà scontare una pena residua pari ad 1 anno e 10 mesi di reclusione, relativa ad una condanna per il reato di traffico di sostanze stupefacenti a complessivi 2anni e 10 mesi di reclusione, nonchè al pagamento della multa di euro 14.000,00. Bekim YMERI, a decorrere dal mese di dicembre 2012, si era sottratto all’esecuzione della pena.

Gli agenti hanno proceduto, con l’ausilio del personale della Polizia di Stato in servizio allo scalo aereo “Falcone e Borsellino”, all’arresto del soggetto mentre era in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Milano Malpensa, utilizzando un documento che, seppur regolarmente emesso ed in corso di validità, riportava dati anagrafici non corrispondenti alla sua reale identità.

Fonte: Polizia di Stato

