Palermo: arrestato in pieno Centro storico, un palermitano evaso dalla detenzione domiciliare

PALERMO. La Polizia di Stato ha arrestato per evasione dalla detenzione domiciliare, Caravello Salvatore, 67enne palermitano.

I poliziotti hanno notato sul marciapiede di via Roma, angolo corso Vittorio Emanuele, un individuo che, alla loro vista, non riuscendo a dissimulare uno stato di nervosismo e tensione, ha tentato di allontanarsi repentinamente da quel luogo.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno deciso di sottoporlo ad un controllo di polizia.

L’uomo identificato per Caravello Salvatore, 67enne palermitano di Villagrazia di Carini, è risultato essere, all’atto del controllo, sottoposto alla detenzione domiciliare.

Caravello, condotto presso gli uffici del Commissariato di P.S. per gli accertamenti di rito, è stato arrestato per il reato di evasione e denunciato per i reati di insolvenza fraudolenta.

Già nei giorni scorsi, Caravello si era reso responsabile di condotte censurabili, anche dal punto di vista penale, fruendo dei servizi offerti da esercizi commerciali del centro storico cittadino ed allontanandosi senza pagare il corrispettivo: per tali condotte era stato denunciato, per il reato di insolvenza fraudolenta.

