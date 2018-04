Aggressione

Palermo, Arrestato per aggressione e rapina nell'androne di un edificio di via G. Cusmano

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/04/2018 - 15:43:35 Letto 356 volte

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Scianna Rosario, quale autore di una violenta aggressione a scopo di rapina ai danni di una donna che, con la piccola figlia, stava rientrando a casa in un edificio di via G. Cusmano.

L’allarme è scattato, ieri intorno alle 14.00: una donna trentenne, insieme alla giovanissima figlia, di rientro a casa, ha fatto in tempo a fare ingresso nell’ascensore del suo stabile quando è stata seguita da un uomo che si sarebbe rivelato il suo aggressore.

Questi, durante la breve permanenza nell’ascensore, ha brandito un taglia balse, ha minacciato madre e figlia di consegnare denaro e monili ed avendo ricevuto una risposta negativa, ha frugato nelle tasche della madre e nello zaino scolastico della piccola, senza nulla trovare ed ottenere.

Quando l’ascensore si è fermato al piano, l’aggressore è uscito, ha percorso le scale ed ha abbandonato l’edificio facendo perdere le sue tracce.

La vittima del tentativo di rapina, benché provata e spaventata, non ha perso la lucidità necessaria a contattare il 113 per segnalare l’accaduto e fornire una descrizione compiuta del ladro.

Una volante del Commissariato di P.S. “Politeama” ha perlustrato palmo a palmo un’ampia porzione di centro cittadino compatibile con un eventuale percorso di fuga dell’uomo e lo ha individuato in via De Spuches: si tratta del 48enne, pluripregiudicato bagherese Scianna Rosario, per altro sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, quindi proprio a Bagheria.

L’uomo è stato tratto in arresto ed oltre che del tentato furto, dovrà rispondere della violazione della misura di prevenzione.

I poliziotti della sezione “Investigativa” del Commissariato di P.S. “Politeama stanno vagliando le immagini, ove disponibili, di altri episodi analoghi per valutare l’eventuale responsabilità di Scianna.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!