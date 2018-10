resistenza e minaccia

Palermo: arrestato per resistenza e minaccia ad un vigile urbano in via Lincoln

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/10/2018 - 09:27:22 Letto 362 volte

E' in stato di arresto il ventottenne che ieri pomeriggio in via Lincoln ha opposto resistenza e inveito con minacce contro una pattuglia della Polizia Municipale che stava multando i veicoli in sosta vietata sulla pista ciclabile.

Il giovane, con precedenti penali, si trovava all’interno di un negozio e non appena ha notato i vigili compilare il verbale al suo ciclomotore in divieto di sosta , è andato in escandescenze, minacciando gli agenti e rifiutandosi di farsi identificare.

Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.

Fonte: Polizia Municipale

