Palermo, arrestato per una rapina compiuta lo scorso agosto ad un bar

Arresti domiciliari nei confronti di un 27enne palermitano, resosi responsabile, lo scorso 4 agosto, del reato di rapina aggravata ai danni di un bar in via Nicoletti

Pubblicata il: 22/03/2018

Eseguita un’Ordinanza di Custodia Cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Palermo, nei confronti di Russo Francesco, 27enne palermitano, resosi responsabile, lo scorso 4 agosto, del reato di rapina aggravata ai danni di un bar in via Nicoletti, nel quartiere Tommaso Natale.

Le indagini hanno avuto un impulso decisivo quando Russo è stato arrestato, dai poliziotti della Squadra Mobile di Palermo per un’altra rapina ad un altro supermercato di Palermo. In quell’occasione gli agenti della squadra investigativa del Commissariato San Lorenzo, hanno avuto modo di osservare che la rapina era stata commessa con una pistola ed uno scaldacollo perfettamente corrispondenti a quelli utilizzati per perpetrare la rapina all’esercizio commerciale nel quartiere Tommaso Natale; inoltre, in occasionedella perquisizione domiciliare effettuata allora a casa di Russo, erano stati rinvenuti i capi di abbigliamento utilizzati per la rapina al bar di via Nicoletti.

Sulla scorta di quanto accertato e di ulteriori approfondimenti investigativi, si è giunti all’emanazione dell’ordinanza restrittiva odierna da parte dell’Autorità Giudiziaria nei confronti di Russo Francesco.

Fonte: Polizia di Stato

