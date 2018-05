arrestato per rapina impropria

Palermo, arrestato pregiudicato palermitano per furto di abbigliamento in un esercizio commerciale

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Ferrandelli Giulio, 43enne palermitano, resosi responsabile del reato di rapina impropria presso un esercizio commerciale del centro cittadino...

17/05/2018

Gli agenti del Commissariato di P.S. “Politeama”, allertati dalla Centrale Operativa della Questura, si sono recati in via Siracusa dove era stato segnalato un rapinatore in fuga. Proceduto all’identificazione del soggetto bloccato e all’accertamento di quanto accaduto: è emerso che l’uomo, identificato per Ferrandelli Giulio, con precedenti di polizia ed in atto sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, era stato poco prima sorpreso da un addetto all’accoglienza clienti di un esercizio commerciale mentre occultava alcuni capi di abbigliamento all’interno di un borsello; successivamente si era affrettato ad uscire dal punto vendita facendo, così, scattare l’allarme acustico delle barriere antitaccheggio e, pertanto, si era dato ad una precipitosa fuga appiedata, inseguito dal dipendente del negozio.

Determinante l’intervento di un Funzionario della Polizia di Stato libero dal servizio che, accortosi della fuga del soggetto, inseguito dal dipendente dell’esercizio, è immediatamente intervenuto sbarrando la strada al fuggiasco e sollecitando, contestualmente, l’ausilio di altro personale della Polizia di Stato, tramite il numero di emergenza “113”.

