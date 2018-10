arrestato scippatore

Palermo, Arrestato pregiudicato responsabile di uno scippo ai danni di una turista

Individuato e fermato pregiudicato palermitano ritenuto l'autore di un furto con strappo perpetrato in centro nei giorni scorsi ai danni di una turista statunitense.

02/10/2018

Arrestato scippatore palermitano incastrato da una telecamera. La polizia di Stato ha fermato ieri sera, nei pressi di via Brigata Aosta, Roberto Sammartino, pregiudicato palermitano di anni 46, ritenuto l’autore di un furto con strappo perpetrato in centro nei giorni scorsi ai danni di una turista statunitense.

All’uomo è stata contestata anche la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale cui era sottoposto.

L’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio attivati dagli agenti della Sezione investigativa del Commissariato “Libertà”. L’attività ha avuto origine nelle prime ore della mattinata del 27 settembre, quando alcuni poliziotti, attraverso la visione del filmato che ha registrato lo scippo (diffuso “on line” da varie testate d’informazione), hanno ritenuto di riconoscere l’autore nel Sammartino, soggetto loro già noto in ragione dei suoi numerosi precedenti penali ed attualmente sottoposto alla misura di prevenzione.

Sono state immediatamente avviate una serie di attività finalizzate all’accertamento dei fatti, tra cui l’accompagnamento presso gli uffici del Commissariato della turista al fine di sottoporre alla sua visione un album fotografico ritraente l’effigie di vari pregiudicati per reati contro il patrimonio, tra i quali la donna riconosceva il Sammartino come l’autore dell’illecito gesto ai suoi danni.

Quindi gli agenti del Commissariato Libertà, nella stessa mattinata del 27 settembre, nell’ambito delle consuete attività di controllo nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, hanno raggiunto l’abitazione del Sammartino, non trovandolo in casa, probabilmente a causa del fatto che, essendo stato diffuso anche sui Media il video dell’aggressione alla turista statunitense, questi aveva ritenuto di essere stato riconosciuto (come è effettivamente accaduto) dagli operatori di polizia.

Ecco la sequenza:

Fonte: Polizia di Stato

