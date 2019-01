arrestato pusher

Palermo, arrestato pusher extracomunitario a Ballarò

La Polizia di Stato, a conclusione di una prolungata attività di osservazione e controllo nel quartiere Ballarò, al fine di arginare il fenomeno dello spaccio di stupefacente, ha tratto in arresto un giovane pusher.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/01/2019 - 11:27:10 Letto 365 volte

La Polizia di Stato, a conclusione di una prolungata attività di osservazione e controllo nel quartiere Ballarò, al fine di arginare il fenomeno dello spaccio di stupefacente, ha tratto in arresto un giovane pusher.

Gli Agenti, della Sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile, sin dal primo pomeriggio si erano appostati in Piazza Ballarò, in quanto avevano notato un extracomunitario che veniva contattato, di volta in volta, da diversi soggetti .

Insospetitti dall’atteggiamento dell’extracomunitario, rimanevano in osservazione, infatti poco dopo vedevano arrivare un giovane che, alla vista dello stesso, si fermava dinnanzi e dopo una breve discussione veniva visto cedere un involucro in cambio di denaro.

Gli Agenti decidevano di intevenire, individuando il consumatore, che intanto si era allontanto dal teatro di spaccio, questi, una volta bloccato, ammetteva di avere poco prima acquistato dello stupefacente a Ballarò.

I poliziotti, ritornati al punto di osservazione, avevano modo di verificare come a distanza di pochi minuti si ripetesse la scena con altro interlocutore / acquirente.

A quel punto gli Agenti ritenevano di interrompere l’illecita attività, lo straniero veniva bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sottoposto a perquisizione, si rinveniva la somma di € 120,00, presumibilmente frutto dello spaccio che veniva posta sottosequestro.

Fonte: Polizia di Stato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!