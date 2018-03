Tentata fuga

Palermo, arrestato tenta poi fuga da un'ambulanza

Fermato poco prima per una rapina, tenta poi di fuggire da un'ambulanza ma viene bloccato dagli agenti della polizia di Stato

Fermato poco prima per una rapina, tenta poi di fuggire da un’ambulanza ma viene bloccato dagli agenti della polizia di Stato. E’ accaduto a Palermo. In manette è finito Roberto Lo Coco Cipollina, di 23 anni.

Il giovane, senza fissa dimora, arrestato per una rapina impropria, dopo le formalità di rito, e’ stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa di giudizio. Ma ha accusato un malore ed ha chiesto e ottenuto l’intervento di personale sanitario. Dopo le prime cure sul posto, il 23enne è stato accompagnato in ospedale, a bordo di un’autoambulanza, scortata da un equipaggio della polizia di Stato.

Una volta giunti presso l’ospedale Civico, quando il mezzo sanitario si è fermato in prossimità del pronto soccorso, il giovane si è prodotto in un repentino balzo, ha aperto il portellone dell’ambulanza e si è lanciato in una veloce fuga in direzione di via Tricomi. E’ riuscito a percorrere solo poche decine di metri ed è stato bloccato dai poliziotti, che non lo avevano mai perso di vista. Così adesso dovrà rispondere non solo del reato di rapina impropria ma anche di evasione.

Fonte: Polizia di Stato

