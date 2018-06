indagine

Palermo: arriva in ospedale con una grossa ferita all'addome, indagano i carabinieri

Pubblicata il: 25/06/2018

E’ arrivato da solo al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, a metà pomeriggio, con una vistosa ferita all’addome, provocata probabilmente da un’arma da taglio.

L’uomo R.A., 36 anni, palermitano, residente nella zona di Villagrazia-Falsomiele, si è presentato ai sanitari senza riuscire a fornire particolari. Sono stati gli stessi medici ad informare il 112 del Pronto Intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, che sono giunti sul posto con pattuglie del Nucleo Radiomobile e con gli investigatori della Compagnia Piazza Verdi per capire cosa possa essere successo. R.A. è stato immediatamente ricoverato con codice rosso per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, al momento in corso poiché versa in pericolo di vita.

Dai primi accertamenti dei Carabinieri, la vittima con precedenti penali è arrivata in ospedale a bordo di una Fiat Panda, per questa ragione è stato richiesto l’intervento della Sezione Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Palermo, per effettuare gli accertamenti tecnici sull’automobile in modo da poter risalire ad eventuali tracce utili alle indagini che sono in corso.

