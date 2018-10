sgombero abusivi

Palermo: Arriva lo sgombero per i residenti di via Savagnone *VIDEO*

Sgombero dell'immobile occupato dagli abusivi, che nei giorni scorsi è stato scenario dell'aggressione a Stefania Petyx, inviata di Striscia la Notizia.

17/10/2018

Caos e tensione. Forze dell'ordine in via Giuseppe Savagnone 3 a Palermo. Questo è il giorno dello sgombero, già annunciato, dell'immobile occupato dagli abusivi. Quella struttura, che nei giorni scorsi è stata scenario dell'aggressione a Stefania Petyx, è oggi al centro di un'operazione che fa seguito all'ordinanza di sgombero.

Da questa mattina alle 7 in via Savagnone ci sono polizia, polizia municipale e carabinieri. L'intervento è partito dall'alloggio abitato dall'aggressore dell'inviata di Striscia la Notizia. Ma il provvedimento non coinvolge tutti gli occupanti. Chi abita nell'edificio dov' è avvenuta l'aggressione deve andare via. Altre famiglie che si sono rivolte al Tar di Palermo incaricando un avvocato, possono al momento restare negli alloggi in attesa che il tribunale si pronunci.

