Palermo, Attacco del M5S al sovrintendente Francesco Giambrone

Teatro Massimo: Totò Orlando, ''Preoccupa attacco del M5S al sovrintendente Giambrone''

“L’attacco dei parlamentari palermitani del Movimento 5 Stelle al sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo Francesco Giambrone, dopo la rescissione del contratto col direttore artistico Oscar Pizzo, preoccupa nei modi e nei toni". Lo dice Totò Orlando, presidente del Consiglio comunale di Palermo.

''Riteniamo riduttivo - aggiunge - che si attribuisca al solo Pizzo il merito di un rinnovamento e di una capacità di innovazione che invece va riconosciuta al sovrintendente e a tutto il personale del Teatro.

Daltro canto le parole dei parlamenti del M5S sembrano contenere una volgare possibile pressione sul Ministro in vista della nomina di un nuovo sovrintendente".

"Se proprio un intervento a livello nazionale vogliono fare - conclude Orlando - i parlamentari palermitani del M5S si facciano portavoce presso il Ministro di questa realtà palermitana, esempio positivo e virtuoso apprezzato dal pubblico e dalla stampa internazionale.

Da chi si professa fautore del cambiamento . conclude il Presidente del Consiglio Comunale - non ci aspettiamo l'utilizzo di questi metodi tipici della vecchia politica''.

"Sono certo che il Ministro Bonisoli sia del tutto estraneo ed all'oscuro di quanto dichiarato da alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle che con quella che appare una volgare minaccia sono intervenuti oggi sulla gestione del Teatro Massimo."

Lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando che "nel ringraziare tutti i lavoratori e gli artisti del Teatro" ribadisce anche la sua "più totale condivisione per le scelte operate dal Sovrintendente Giambrone, che servono a proseguire e mettere in sicurezza un percorso che negli ultimi anni ha portato il Teatro Massimo ad essere riconosciuta come una delle eccellenze culturali italiane nel mondo."

