PALERMO. Un incendio è in corso al primo piano di un appartamento di un palazzo sito in via Ausonia, proprio sopra la farmacia che fa angolo con via Briuccia.

I testimoni presenti lamentano il ritardo di almeno 20 minuti dei vigili del fuoco, ancora non si sa se sono presenti persone all'interno della casa e quelle che sono le cause dell'incendio.

